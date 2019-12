Irritações - Programa de 20 de dezembro

No último programa do ano, Joana Marques faz uma previsão de irritação sobre os doces de Natal, principalmente os convencionais, os fritos. Luís Pedro Nunes admite ter uma "incompatibilidade grande" com o Natal e considera que a época natalícia e a passagem de ano impõem uma desgraça financeira nas famílias. José de Pina diz estar assustado porque considera que a humanidade está a descer de nível a um rítmo assustador. Por fim, Carla Quevedo irrita-se com as declarações de Manuel Alegre sobre o aumento do Iva nas touradas.