Neste episódio, Carla Quevedo não acha normal "todo o ritual" imposto pela especialista japonesa sobre minimalismo e que agora abre uma loja online para vender "tralhas" a preços "ridículos". Luís Pedro Nunes traz-nos o caso do cão com cauda na testa e acha que as pessoas estão a ficar cada vez mais manipuladas pela "fofice". Joana Marques Irrita-se com a eficiência dos japoneses e vegan que processou Burger King...