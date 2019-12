Falta de Chá: Especial de Natal - Estreia dia 24 de dezembro

Neste quadra, junt a família toda para assistir ao especial de Natal do Falta de Chá. Talvez seja melhor não juntar a família toda, toda. Deixe de fora a avó e aquela tia que se ofende por tudo e por nada. E as crianças, se calhar é melhor não assistir com as crianças a esta ceia recheada de sketches. Feliz Natal a todos!