mais sobre

Passados 5 meses da edição do single “Coração”, apresentado na altura após a vitória no Festival da Canção em 2020 com “Medo De Sentir”, Elisa, uma das maiores surpresas da música portuguesa da actualidade, lança uma nova canção, dedicada à sua Ilha Natal, a Madeira. “Na Ilha” está já disponível em todas as plataformas digitais