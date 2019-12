mais sobre

NOS Alive 2020 - Seasick Steve é o novo nome confirmado que atua dia 9 de julho. Super Bock Super Rock 2020 - The Neighbourhood atuam dia 18 de julho no Palco EDP. Red Hot Chili Peppers anunciam regresso do guitarrista John Frusciante. Já há teaser para “Drácula” da Netflix