Rock in Rio 2020 - The National atuam no mesmo dia de Foo Fighters. Guns N' Roses regressam a Portugal em 2020. Quavo está a produzir um filme de terror. Nova Xbox Series X foi anunciada. Game Awards 2019 - “Sekiro: Shadows Die Twice” foi nomeado o jogo do ano. Já há trailer do novo jogo da produtora Sucker Punch