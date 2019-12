mais sobre

Concerto de Tony Carreira esgota em apenas uma semana. Tiago Rodrigues vence Prémio Pessoa. Filme “6 Underground”estreou na Netflix e conta com Lídia Franco no elenco. Caretos de Podence e Morna cabo-verdiana já são Património Imaterial da Humanidade. Vai abrir em Portugal o primeiro cinema com ecrã até às paredes laterais