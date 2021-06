Cinetendinha - Programa de 22 de junho

mais sobre

Esta semana Rui Pedro Tendinha traz-nos - desde Guimarães - Estalo (3 a 12 de junho), a primeira edição do festival. Organizado por Rui Ramos, o evento reune BD + ilustração, música e cinema punk. “Guimarães já merecia um festival assim”, diz o crítico. De Guimarães ao Porto, Tendinha leva-nos ao Cinema Trindade na cidade Invicta a propósito do 4º aniversário da reabertura de portas do espaço portuense. “É uma festa que se prolongou para além daquilo que era esperado (…) foi extraordinariamente interessante em termos de adesão do público”, admite o organizador Américo santos. Por fim, o crítico fala com o ator e realizador John Krasinski sobre ‘Um Lugar Silencioso 2’ e houve tempo ainda para uma ‘pergunta exclusiva’.