Esta semana, Rui Pedro Tendinha leva-nos até Lanheses (Viana do Castelo) conhecer o filme de Manuela Serra. Com estreia já esta semana (17 de junho), 'O Movimento das Coisas' "não é uma invenção hipster... não é um media hype. É um filme sobre a vida, sobre a mulher portuguesa, sobre uma memória, sobre uma invenção do telúrico . É obrigatório!". Um filme de 1985 que estreia, agora, comercialmente, em Portugal.