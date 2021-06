mais sobre

Esta semana Rui Pedro Tendinha vai a Coimbra conhecer a nova Casa de Cinema e falar com Tiago Santos, mm dos responsáveis do projeto. Depois de na semana passada ter falado com Sam Neill a propósito de 'Blackbird - A Despedida', o crítico volta a trazer-nos o mesmo filme. Desta feita com comentários do realizador, Roger Mitchell. Por fim, conhecemos o TOP 3 dedicado ao ator inglês John Hurt.