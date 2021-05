Cinetendinha - Programa de 25 de maio

Esta semana, Rui Pedro Tendinha traz-nos a estreia de 'Um Lugar Silencioso 2'- longa-metragem de John Krasinski, uma estreia há muito aguardada em Portugal e no mundo. Esta semana, Rui Pedro traz-nos a estreia de 'Um Lugar Silencioso 2'. A longa-metragem de John Krasinski é uma estreia há muito aguardada em Portugal e no mundo. Em homenagem à protagonista, Emily Blunt, o crítico destaca os top 3 melhores filmes da atriz. A saber, em 3º lugar está 'A Jovem Vitória' de Jean-Marc Vallée', 'Um Lugar Silencioso' de John Krasinski em 2º e, por fim, em 3º, 'Amor de Verão' de Pawel Pawlikowski - “O seu grande papel”. Também neste programa, o crítico entrevista o ator neozelandês Sam Neill a propósito de 'Blackbird - A Despedida' de Roger Michell. Um drama sobre a eutanásia que celebra a vida. “Num mundo são, a escolha de morrer com dignidade deveria ser um direto humano”, defende o ator em entrevista.