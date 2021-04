Cinetendinha - Programa de 27 de abril

Esta semana Rui Pedro Tendinha traz-nos algumas recomendações de filmes para ver com o reabertura das salas de cinema. O crítico foi até Paris falar com Juliette Binoche, uma das protagonistas do 'Manual da Boa Esposa' - comédia de Martin Provost. Tendinha esteve também à conversa com Leonardo António a propósito da antestreia de 'Submissão', a acontecer na VII edição da Mostra Internacional de Cinema Social, a 8 de maio. Por fim, 'Well Fed' do holandês Karten Vreugd e 'Tempo de Crescer' de Kieran Mulroney e Michele Mulroney são as sugestões do Cinema em Casa. O último nunca chegou às salas de cinema e conta com um elenco de luxo. O Cinetendinha foi emitido a 27 de abril na SIC Radical.