Cinetendinha - Programa de 20 de abril

Drama cómico 'Mais Uma Rodada' de Thomas Vinterberg estreia nos cinemas a 29 de abril. Mads Mikkelsen é Martim no filme dinamarquês. Um professor que, juntamente com o corpo docente da escola, decidem lecionar com álcool no sangue. Rui Pedro Tendinha traz-nos ainda alguns filmes "vítimas da pandemia": "Blackbird - A Despedida" de Rocher Michel, "Uma Réstia de Esperança" de William Nicholson, "As Pequenas Coisas" de John Lee Hancock, "Boss Level" - O Último Nível" de Joe Carnahan e "Terra Nova" de Artur Ribeiro. Por fim, o crítico apresenta-nos uma antestreia: "Aqueles que me Desejam a Morte" de Taylor Sheridan com Angelina Jolie como protagonista.