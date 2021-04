mais sobre

Esta semana o Cinetendinha traz-nos os British Academy Film Awards de 2021, BAFTA, uma das mais importantes cerimónias da temporada dos prémios de cinema. Na corrida para os prémios, "Calm With Horses" de Nick Rowland tem 4 nomeações. "Grande escavação" de Simon Stone entra na corrida com 5 nomeações. "Caros Camaradas" de Andrei Konchalovsky para melhor filme. "Saint Maud" com 2 nomeações. Confere!