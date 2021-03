Cinetendinha - Programa de 23 de março

mais sobre

Rui Pedro Tendinha traz-nos as previsões (mais os seus favoritos) na corrida para os Óscares deste ano. Do cinema dinamarquês, Thomas Vinterberg está na corrida para melhor realização. "Ma Rayney's Black Bottom" de George C.Wolfe dá nomeação póstuma de melhor ator a Chadwick Boseman. "Soul: Uma Aventura com Alma", de Pete Docter e Kemp Powers, é um dos favoritos na corrida para melhor animação. Quanto ao "Pieges of a Women", de Kornél Mundruczó, o crítico mostra-se pessimista. Já no "bluff do ano na corrida para o melhor filme" está o "Judas and The Black Messiah" de Shaka King. Maria Bakalova é potencial vencedora de melhor atriz secundária pela interpretação de Tutar Sagdiyev na sequela de "Borat".