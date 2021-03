mais sobre

Esta semana o Cinetendinha propõe o melhor dos novos trailers de sempre. O top 3 de Rui Pedro Tendinha conta com "No Taxi do Jack" de Susana Nobre no terceiro lugar, "Exército dos Mortos" de Jack Snyder em segundo e, em primeiro, "Luca" de Enrico Casarosa. O crítico traz-nos ainda um "Especial Perdedores da Temporada dos Prémios" nos Óscares.