mais sobre

Esta semana, Rui Pedro Tendinha traz-nos as novidades do mundo do cinema. Em destaque: "Uma Pequena Mentira", de Julien Rappeneeau, "Mank", de David Fincher, "Falling - Um Homem Só", de Lane Henriksen e Viggo Mortensen e, por fim, "Nem uma Nem Outra" de Anne Giafferi