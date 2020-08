mais sobre

Esta semana, Rui Pedro Tendinha recorda Mel Gibson em Blood Father - O Protetor. Traz-nos também Zé Pedro Rock ‘n’ Roll, um documentário sobre o eterno guitarrista dos Xutos & Pontapés, com estreia nos cinemas a 30 de julho . E, por fim, um filme que não estreou nas salas de cinema mas que deu uma nomeação ao Óscares a Tom Hanks, "A Beautiful Day in the Neighborhood".