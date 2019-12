Cinetendinha - Programa de 03 de dezembro - As previsões para os Globos de Ouro

Eddie Murphy é Dolemite (Rudy Ray Moore) em "Dolemite Is My Name" de Craig Brewer. O humor negro de Taika Waititi, "Jojo Rabbit", "Knives Out: Todos São Suspeitos" de Rian Johnson, "Hustlers: Ousadas e Golpistas" de Lorene Scafaria, "Booksmarts: Inteligentes e Rebeldes" de Olivia Wilde, "O Irlandês" de Martin Scorsese, "Joker" de Todd Phillips e muito mais...

Fica atento ao Cinetendinha e saiba tudo sobre o mundo do cinema. Todas as semanas na SIC Radical