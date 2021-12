Parabéns, ADVNCE SIC

No primeiro aniversário, a ADVNCE comemorou com um super evento digital na Twitch, durante 48 horas non-stop! A stream arrancou no dia 17 de dezembro, pelas 21.00h, e só parou às 21.00h de domingo, com transmissão exclusiva no canal oficial da Twitch da ADVNCE SIC.



Durante 48 horas, os apresentadores e especialistas ADVNCE viveram uma incrível maratona a streamar, com duas competições de esports. Entre muitas novidades, foi revelado o vencedor do Casting ADVNCE OMEN FNAC.

Emissão Advnce News em Direto

Na segunda-feira, dia 20 de dezembro, dando continuidade à celebração do 1º aniversário, o programa “Advnce News” teve transmissão em direto a partir do Edifício Impresa. Falou-se de Retro Gaming, do futuro dos jogos e a ADVNCE contou com a presença de vários apresentadores de conteúdos e outros responsáveis pelas ligas de esports transmitidas pela plataforma de gaming da SIC.



Torneio de Natal Advnce – Rocket League

Dia 23 de dezembro a ADVNCE antecipa a noite de natal com um torneio exclusivo de Rocket League das 21.00h à 01.00h, onde todos podem participar. Vai contar com um convidado especial em stream e muitos prémios para as 3 equipas vencedoras!

SAIBA MAIS SOBRE A ADVNCE SIC