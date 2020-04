Passatempo "Ganha acesso grátis a'"O Filme do Bruno Aleixo" - Vencedores

Ana Almeida

Luís Costa e Silva

Ricardo Jorge Balau

Filipa Sabogal

Raquel Ana

João Oliveira

André Souta

Paulo Lopes

Nuno Coelho

Sara Moreira

Os vencedores serão contactados por e-mail

Nota: a pessoa que ganha o passatempo recebe o código. Para ativá-lo, tem de se registar no site www.filmin.pt, criar user e password, aceder a www.filmin.pt/codigo e inserir o código que recebeu. Tem 72 horas para ver o conteúdo. Uma vez inserido o código, basta voltar à página do filme. Se decidires ver mais tarde, não terás de inserir o código outra vez, basta voltar à página do filme e ver ou continuar a ver.