Passatempo - Ganha acesso grátis a'"O Filme do Bruno Aleixo"

O Filme do Bruno Aleixo - Rogério Samora

Bruno Aleixo foi convidado a escrever um biopic sobre a sua própria vida. Carecendo de ideias, foi pedi-las aos amigos mais próximos. Reunidos num café, cada um sugere uma ideia diferente, mais ou menos biográfica.

