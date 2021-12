Retrospetiva: os melhores videojogos de 2021 (segundo os críticos)

Gamer Point

Sites, jornais, críticos. Muitos lançam as suas perspetivas e opiniões. E se há algumas que podem ser mais coincidentes, haverá sempre um ou outro ponto de discórdia. Há quem diga que “2021 foi um estranho ano para os jogos”. O The Washington Post afirma que, se em 2020 os videojogos foram uma verdadeira trégua durante a pandemia, em 2021 eles voltaram a relembrar as suas necessárias interrupções, já que a estreia de alguns títulos altamente esperados foram atrasadas, empurradas para um 2022 ainda meio incógnito.

Mas se esse jornal norte-americano apresentou o TOP dos melhores jogos de acordo com a Launcher, o The Guardian decidiu utilizar os seus críticos (e eles mesmo jogadores, presumimos), para desvendar uma lista que à primeira vista pode parecer diversificada, mas que continua a identificar a supremacia de equipamentos como a Xbox ou a PlayStation. Vamos aos nomes?

10. Halo Infinite (Lançamento: 8 de dezembro)

“Depois de 20 anos, a saga de Master Chief está a começar a parecer um conto tão antigo quanto o tempo, mas ainda há algo de mágico sobre este atirador espacial de grande escala”. O jornal destaca o modo multijogador, e a retrospetiva ao período mais puro de batalhas, juntamente com o seu imenso dispositivo de armas.

Pontuação Metacritic: 87/100 (na XBSX)

9. It Takes Two (Lançamento: 26 de março)

Um jogo “encantador”, mostra a história de um casal na luta por alcançar a sua filha, quando são reduzidos ao tamanho de bonecos. “A alegoria sobre o casamento é um bocadinho piegas, mas os quebra-cabeças são brilhantes”.

Pontuação Metacritic: 89/100 (na PS4 e PS5)

8. Overboard! (Lançamento: 02 de junho)

“Uma engenhosa aventura criminal, com Veronica Villensey a matar o seu marido, enquanto estão a bordo de um luxuoso cruzeiro. O resto da viagem leva Veronica a tentar encontrar um álibi. Em vez de o jogador investigar o assassinato, passa o tempo a encobrir a homicida”.

Pontuação Metacritic: 86/100 (na Switch)

7. Unpacking (Lançamento: 02 de novembro)

Pode parecer bizarro à primeira, mas é precisamente aquilo que aparenta. Um jogo sobre desempacotar aqueles que são os pertences de alguém, enquanto o jogador se vai mudando para uma série de apartamentos e casas ao longo da vida. “Como é que algo assim pode ser tão envolvente? A verdade é que a sua bela pixel art e técnica narrativa inteligente foram capazes de dar a Unpacking um enorme valor”.

Pontuação Metacritic: 87/100 (na Switch)

6. Forza Horizon 5 (Lançamento: 05 de novembro)

Um jogo que oferece “uma road-trip (ou viagem de férias) pelo México, feita através de uma variedade de supercarros, carros de rally, ou qualquer outro tipo de veículo que o jogador possa imaginar. Depois disso, corridas, competições, desafios de acrobacias, e outras tantas coisas que fazer”. O The Guardian destaca a “abundância de diversão” ao conduzir diferentes carros.

Pontuação Metacritic: 92/100 (na XBXS)

5. Hitman 3 (Lançamento: 20 de janeiro)

“O Agente 47, um assassino que apresenta um código de barras tatuado, marca o seu regresso com um novo conjunto de missões de morte muito atraentes, abertas, e multifacetadas, ao viajar desde propriedades rurais da Inglaterra, a outras vinícolas da Argentina. Veste fantasias, experimenta armas improváveis, e causa a destruição onde quer que vá”.

Pontuação Metacritic: 87/100 (na XBXS e no PC)

4. Deathloop (Lançamento: 14 de setembro)

O jogador é um assassino que se vê inserido dentro de uma comunidade local de uma misteriosa ilha. O que é que acontece? Vive o mesmo dia, vezes e vezes sem conta. “A sua única esperança de escapar é ao matar os responsáveis por tal fenómeno, os líderes de um culto sociopata”.

Pontuação Metacritic: 88/100 (na PS5)

3. Ratchet & Clank: Rift Apart (Lançamento: 11 de junho)

Este jogo “maravilhoso”, segundo os críticos do The Guardian, encabeça o terceiro lugar do pódio, e merece por isso a medalha de bronze. “Um jogo sobre uma criatura espacial solitária, o seu robô e gémeos interdimensionais. Todo o cenário é belo, e há detalhes surpreendes em todos os cantos que a nossa vista alcança, desde o pelo do próprio Ratchet, até à animação de fundo. É engraçado e familiar, como um Star Wars meio difuso, sendo que o guião proporciona muitos momentos de riso, sobretudo quando se experimentam armas bizarras em desenho animado”.

Pontuação Metacritic: 88/100 (na PS5)

2. Psychonauts 2 (Lançamento: 25 de agosto)

“Um tipo de videojogo de aventura, para correr e saltar, que simplesmente já não é produzido com tanta frequência hoje em dia. A estrela é um jovem acrobata com poderes psíquicos, que investiga a mente das pessoas para conseguir estimular as suas motivações e neuroses. É divertido, imprevisível, surreal, e engraçado sem se esforçar a isso”.

Pontuação Metacritic: 91/100 (na Xbox)

1. Returnal (Lançamento: 30 de abril)

A medalha de ouro não está perto (e não está mesmo) do TOP 1 da média de pontuações dada pela Metacritic (e depois desta análise, veremos outros jogos que ficaram de fora da lista do The Guardian). Mas para o jornal americano, este é o jogo de eleição, o melhor de 2021. Um jogo de ficção científica demasiado misterioso, sombrio, mas ao mesmo tempo fascinante. “Correr, saltar, atirar durante o caminho ao redor do planeta de cada jogador é demasiado bonito e incrível, e até nem nos importamos de recomeçar tudo de novo de cada vez que somos mortos por um alien sinistro. Um jogo raro que permanece tão inteligente e atraente como parece à primeira vista”.

Pontuação Metacritic: 85/100 (na PS5)

Os jogos mais pontuados na Metacritic, e que não foram contemplados na lista do The Guardian: Mass Effect Legendary Edition (Para a Xbox; Lançamento: 14 de maio; Pontuação 90/100); Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 (Para a PS5; Lançamento: 26 de março; Pontuação: 90/100); Final Fantasy XIV: Endwalker (Para o PC; Lançamento: 7 de dezembro; Pontuação 92/100); Hades (Para PS5 e Xbox; Lançamento: 13 de agosto; Pontuação: 93/100); Tetris Effect: Connected (Para a Switch; Lançamento: 8 de outubro; Pontuação: 95/100); Disco Elysium: The Final Cut (Para o PC; Lançamento: 30 de março; Pontuação: 97/100);