'Matrix Resurrections' tem uma ligação ao filme 'John Wick', mas os fãs não repararam no pormenor

Yuichi Yamazaki

É dito que é preciso “olhar para lá de Keanu Reeves” para se conseguir chegar a este pormenor que está a passar pela sombra, mas que agora é desvendado. Segundo um artigo do Website DigitalSpy, os fãs do novo 'Matrix' não observaram um pormenor interessante, que aproxima este ‘Resurrections’ ao filme ‘John Wick’.

A verdade é que a nova sequela do filme conta com a participação de Chad Stahelski, diretor do sucesso de bilheteira ‘John Wick’, nome que dirigiu todos os filmes dessa saga de Hollywood. Stahelski é igualmente conhecido como um dos principais duplos do mundo cinematográfico, tendo conquistado agora um papel de protagonista como parceiro de Tiffany, a identidade que Trinity possui na última realidade virtual.

Kelly Sullivan

O curioso nesta história? Chad Stahelski foi precisamente duplo de Keanu Reeves na trilogia original de Matrix. Uma verdadeira sinergia entre os atores, considerando que Reeves também é uma das estrelas de ‘John Wick’.

Em entrevista feita pelo The Hollywood Reporter, Stahelski recordou a forma como reagiu à entrega de um papel principal para este último filme de ‘Matrix’, depois de várias vezes enquanto duplo: “Eu confirmei à Lana Wachowski (diretora de Matrix) que ficaria feliz em ajudar na conceção deste nome filme, por isso que lhe pedi o guião do mesmo. Mas, quando o li, fiquei chocado. Eu disse-lhe: ‘estás a achar piada a isto tudo, não estás?’, mas ela disse-me: ‘ah, não, não. Esse é mesmo o guião verdadeiro’”, referiu o ator.

Chad Stahelski, que é também um dos vice-diretores do filme ‘Capitão América: Guerra Civil’, assumiu que deve muito da sua carreira a Lana Wachowski, e deixou também elogios ao colega Keanu Reeves: “Ele é fantástico. É capaz de fazer qualquer pessoa rir, e não há ninguém como ele no jeito de encarnar numa personagem”.