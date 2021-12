'Spider-Man' conquistou as bilheteiras. Irão 'The Matrix' ou 'Licorice Pizza' seguir o mesmo caminho?

Warner Bros

Estreou na semana passada, mas já conseguiu bater todos os recordes nas bilheteiras nacionais, mesmo durante um mês marcado pelo aumento de casos de Covid-19, e com o retorno de restrições, algo que o setor audiovisual já reconhece, depois de meses com sucessivas paragens. No entanto, ‘Homem-Aranha: Sem Volta a Casa’ chegou, viu e venceu!

Em muito pouco tempo, o filme de Jon Watts conseguiu adquirir o posto de ‘melhores estreias em Portugal’, de acordo com os dados do Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA), derrubando automaticamente outros filmes como ‘007: Sem Tempo Para Morrer’, que já antes tinha conseguido alguns números impressionantes, ou ‘Venon: Tempo de Carnificina’. O nono filme da saga Spider Man promete continuar a conquistar muita audiência, devendo garantir a manutenção no primeiro lugar durante mais algum tempo.

Amy Sussman

Já nos E.U.A., o filme também conseguiu superar todas as expectativas iniciais. Diz o New York Post que a história de Peter Parker foi capaz de arredar para canto qualquer competição que pudesse existir, fazendo com que a Sony, marca que se alinhou com a Marvel para a realização deste filme, tivesse o terceiro melhor fim de semana de sempre, em termos de bilheteiras. ‘Homem-Aranha’ arrecadou cerca de 225 milhões de euros, entre a última sexta-feira e domingo, alcançando o melhor resultado de 2021.

Mas há mais cinema a chegar, num final de ano que promete continuar a arrebatar o mundo cinematográfico. Na próxima quinta-feira, dia 23 de dezembro, o aguardado ‘The Matrix: Ressurections’ faz a sua estreia nas salas nacionais, e se havia muito mistério em torno desta nova saga de Lana Wachowski, como já antes tínhamos noticiado, a expectativa parece continuar no seu maior auge.

A popular saga de ficção científica que marcou a entrada no século XXI já não estreava um novo filme desde 2003, e neste novo ‘Ressurections’ está prometido o regresso de Neo a Matrix, num ambiente repleto de grandes mistérios, e momentos de ação surpreendentes.

O ano acaba com ‘The Licorice Pizza’, filme de Paul Thomas Anderson, uma homenagem aos tempos de uma adolescência dos anos 1970, e ao primeiro amor dos dois personagens principais. Não temos vestígios de piza, ou mesmo de licorice, que em português se conhece como alcaçuz, uma planta terapêutica, mas há diversão, amor, ambição, dinheiro, e muita adrenalina à mistura. Será essa a associação que dá nome ao filme?

'Licorice Pizza', que junta Alana Haim (a fazer a sua estreia nos grandes ecrãs de cinema) e o ator Cooper Hoffman, já conquistou diversos prémios internacionais, entre os quais a nomeação enquanto 'melhor filme', atribuído pela National Board of Review, de acordo com a Variety. A história de Thomas Anderson também soma várias indicações aos 'Golden Globes 2022'.