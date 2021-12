Entre os nomeados para os 'Golden Globes 2022' há quem parta em grande vantagem

Frazer Harrison

Em 9 de janeiro de 2022 ficaremos a conhecer os filmes e séries da última temporada audiovisual que irão recolher o maior número de prémios (ou de estatuetas douradas) nos Golden Globes, seja isso ou não um prenúncio do que podemos vir a esperar dos ‘Óscares 2022’, outro dos eventos mais mediáticos da sétima arte.

Mas a edição deste ano promete continuar sob escrutínio público, ainda em sequência da controvérsia que o ano passado ‘assombrou’ o evento que premeia o melhor do cinema, mas também da TV.

Mesmo num registo muito mais singelo, não contando com uma gala televisionada, refere a BBC, depois de uma oposição feita à organização, a Hollywood Foreign Press Association (HFPA), com acusações de racismo, sexismo, e corrupção, a cerimónia de premiação mantém-se de pé, apesar de, até ao momento, não se saber ao certo de que forma irá ser conduzida, ou por quem, conta também o The Huff Post.

Entre os principais títulos nomeados, destaque para o western ‘The Power of the Dog – O Poder do Cão’, com Benedict Cumberbatch e Kodi Smit-McPhee, e para ‘Belfast’, numa Irlanda do Norte nos anos 1970, que conta com Jamie Dornan e Ciarán Hinds. Todos estes atores estão também nomeados na categoria de melhor ator. Já na de melhor atriz, presença de Kristen Stewart, estrela de ‘Spencer’, e de Lady Gaga, com ‘House of Gucci’. Ainda Javier Bardem ou Will Smith também estão na corrida.

Aceda à lista completa dos nomeados para os Globos de Ouro 2022:



Melhor Filme – Drama

'King Richard'

'The Power of the Dog'

'Dune'

'Belfast'

'CODA'

Melhor Filme de Comédia ou Musical

'Don’t Look Up'

'Cyrano'

'Licorice Pizza'

'West Side Story'

'Tick, Tick… Boom'

Melhor Ator – Drama

Benedict Cumberbatch, 'The Power of the Dog'

Javier Bardem, 'Being the Ricardos'

Mahershala Ali, 'Swan Song'

Will Smith, 'King Richard'

Denzel Washington, 'The Tragedy of Macbeth'

Melhor Atriz – Drama

Lady Gaga, 'House of Gucci'

Olivia Colman, 'The Lost Daughter'

Nicole Kidman, 'Being the Ricardos'

Kristen Stewart, 'Spencer'

Jessica Chastain, 'The Eyes of Tammy Faye'

Melhor Atriz – Comédia ou Musical

Emma Stone, 'Cruella'

Jennifer Lawrence, 'Don’t Look Up'

Rachel Zegler, 'West Side Story'

Marion Cotillard, 'Annette'

Alana Haim, 'Licorice Pizza'

Melhor Ator – Comédia ou Musical

Andrew Garfield, 'Tick, Tick… Boom'

Anthony Ramos, 'In the Heights'

Peter Dinklage, 'Cyrano'

Cooper Hoffman, 'Licorice Pizza'

Leonardo DiCaprio, 'Don’t Look Up'

Melhor Atriz Secundária

Ariana DeBose, 'West Side Story'

Ruth Negga, 'Passing'

Caitriona Balfe, 'Belfast'

Aunjaue Ellis, 'King Richard'

Kirsten Dunst, 'The Power of the Dog'

Melhor Ator Secundário

Ciarán Hinds, 'Belfast'

Jamie Dornan, 'Belfast'

Troy Kotsur, 'CODA'

Ben Affleck, 'The Tender Bar'

Kodi Smit-McPhee, 'The Power of the Dog'

Melhor Realizador

Steven Spielberg, 'West Side Story'

Maggie Gyllenhaal, 'The Lost Daughter'

Kenneth Branagh, 'Belfast'

Denis Villeneuve, 'Dune'

Jane Campion, 'The Power of the Dog'

Melhor Argumento

Kenneth Branagh, 'Belfast'

Adam McKay, 'Don’t Look Up'

Aaron Sorkin, 'Being the Ricardos'

Jane Campion, 'The Power of the Dog'

Paul Thomas Anderson, 'Licorice Pizza'

Melhor Filme de Animação

'Flee'

'Luca'

'Encanto'

'My Sunny Maid'

'Raya and the Last Dragon'

Melhor Filme de Língua Estrangeira

'A Hero'

'Drive My Car'

'Parallel Mothers'

'The Hand of God'

'Compartment No.6'

Melhor Banda-Sonora Original

'The French Dispatch', Alexandre Desplat

'Encanto', Germaine Franco

'The Power of the Dog', Jonny Greenwood

'Parallel Mothers', Alberto Iglesias

'Dune', Hans Zimmer

Melhor Canção Original

King Richard, 'Be Alive' — Beyoncé Knowles-Carter, Dixson

Encanto, 'Dos Oruguitas' — Lin-Manuel Miranda

Belfast, 'Down to Joy' — Van Morrison

Respect, 'Here I Am (Singing My Way Home)' — Jamie Hartman, Jennifer Hudson, Carole King

No Time to Die, 'No Time to Die' — Billie Eilish, Finneas O’Connell

"Apesar da edição de 2022 dos Golden Globes não vir a ser transmitida em direto pelas televisões, continuaremos com a nossa tradição, que já vai em mais de 78 anos. Os últimos tempos foram muito conturbados, mas estamos orgulhosos das mudanças que já conseguimos fazer até aqui", referiu em comunicado a organização da cerimónia, depois da revelação de todos os nomeados.