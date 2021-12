Sabe quais são as melhores músicas de 2021?

Rolling Stone

Final do ano é sempre sinónimo de um olhar ao que de melhor se produziu nos diferentes universos audiovisuais, cinematográficos, musicais, de videojogos, entre muitos outros. E como não podia deixar de ser, a Rolling Stone já apresentou a lista das melhores canções deste 2021, numa compilação que conta com um total de 50 artistas.

Fazemos um resumo, e apresentamos aquele que é o TOP 10 considerado pela revista cultural, onde estilos desde o Indie-Pop, ao Reggaeton, passando pelo Rap, fazem obviamente a sua presença. Segundo os autores da crítica, este foi um ano em que "o mundo da música pop parecia mais aberto do que nunca".

10. Noname - 'Rainforest'

Foi o único lançamento que a artista fez ao longo de 2021, mas 'Rainforest' parece ser forte o suficiente para estar na décima posição. A revista destaca um rap aliado ao ativismo comunitário e política mais radical, que exige ouvir ainda mais desta artista.

9. Adele - 'I Drink Wine'

Pois, parece que não. Não é 'Easy on Me' a entrar neste TOP 10, mas sim 'I Drink Wine', o testemunho de seis minutos repletos de preocupações com o sofrimento amoroso. "Adele pergunta porque se esforça tanto para ser outra pessoa, quando todos nós só desejamos ser tão incríveis quanto ela", assinala o artigo.

CBS Photo Archive

8. Rauw Alejandro - 'Todo de Ti'

A revista apelida a música de Rauw Alejandro como disruptiva do estilo mais forte e característico do reggaeton, que ajudou a lançar o pop espanhol como destaque mundial na década de 2010. 'Todo de Ti' é "mais plana e básica, ignorando os conceitos que tornaram o reggaeton um ícone das pistas de dança".

7. Billie Eilish - 'Happier Than Ever'

"O que começa como uma balada suave, irrompe depois numa explosão pop-punk - o hino perfeito para 2021. Quando vimos a luz ao fim do tunel (desta pandemia), rapidamente fomos puxados de volta ao caos", descreve a crítica.

6. Silk Sonic - 'Leave the Door Open'

A juntar Bruno Mars e Anderson .Paak, este é um "passeio quase perfeito pelo R&B vintage dos anos 1970", destaca a Rolling Stone. Uma canção que não soa demasiado retro porque parecia encaixar-se muito bem em 2021.

Kevin Mazur

5. Lucy Dacus - 'VBS'

"Dom poético", "complexidade emocional", ou "compositora destemida" são algumas das qualidades atribuídas a Lucy Dacus, um nome que poderá não ser tão mainstream, mas que ainda assim, merece um destaque dentro deste TOP. 'VBS' fala sobre um romance em início de adolescência, e as marcas que isso deixa.

4. Lil Nas X - 'Montero (Call Me By You Name)'

"Esta é uma música impactante, onde se junta um videoclipe brilhante, simultaneamente transgressivo e progressivo o suficiente para inclusivamente fazer tremer a marca de calçado Nike". A crítica feita pela revista diz que Lil Nas X conseguiu, com este 'Call Me By Your Name', rivalizar de imediato com 'Old Town Road', um feito "verdadeiramente surpreendente", com o qual temos de concordar.

Rich Fury

3. Olivia Rodrigo - 'Drivers License'

Não tivemos de esperar muito até a música ficar disponível para consumo, já que a sua publicação foi a 8 de janeiro de 2021. Mesmo com muitos meses pela frente, 'Drivers License' conseguiu impactar de forma expressiva, e ganhar a medalha de bronze neste TOP.

2. Taylor Swift - 'All Too Well' (versão 10 minutos)

Taylor Swift aumentou a duração do álbum fan-favourite de 2012, ao adicionar novos floreados melódicos, e com mais e diferentes perspetivas. A versão de 10 minutos de 'All Too Well' é uma revisitação e comovente reconsideração de alguns dos elementos mais marcantes de um relacionamento vivido quando era mais jovem, que Taylor parece recordar mais do que nunca.

1. Wizkid ft. Tems - 'Essence'

É atualmente um dos cantores mais populares de África. 'Essence' atingiu o primeiro lugar de vários TOPs dos E.U.A., sobretudo depois de receber uma versão remix feita por Justin Bieber. Mas o sucesso desta música veio muito antes. Junta uma mistura de R&B americano dos anos 1990, Afroswing do Reino Unido, e ainda Afrobeats nigerianos, local de origem de Wizkid.

Prince Williams

A lista da Rolling Stone dá conta das 50 melhores músicas do ano, e pode ser consultada na íntegra aqui. A revista criou ainda uma playlist no Spotify, com todos os temas destacados.