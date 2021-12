A completar 25 anos, Pokémon lança coleção oficial com os melhores pacotes de cartas

TIMOTHY A. CLARY

A Pokémon Company continua a assinalar o marco de 25 anos do seu popular videojogo, anime, e série de cartas colecionáveis. A saga que se mantém eternizada junto da sua larga comunidade de fãs, e sempre reconhecível graças a uma das suas figuras principais, o mítico Pikachu, lança agora uma coleção especial, que reúne alguns dos principais elementos que marcaram todos estes anos de animação.

Esta sexta-feira, dia 3 de dezembro, entrou no mercado a Celebration Elite Trainer Box, uma caixa dedicada a todos os colecionadores, que contém pacotes de cartas em edição exclusiva e limitada. Mas a verdade é que, em pouco tempo, o Website Zavvi já deu conta que o produto “esgotou”, fruto da elevada procura. Numa edição que, de acordo com a página DigitalSpy, ficou disponível para compra no Reino Unido, o preço do produto está fixado nos 64 euros.

A caixa de colecionador inclui dez saquetas de reforço de quatro cartas do Pokémon Trading Card Game: Celebrations, bem como pacotes de Pokémon TCG, com cerca de 45 cartas. Um livro de instruções e um guia de jogador para esta expansão Celebration também estão incluídos. Para além destes, o comprador encontra ainda seis dados counter-damage, uma moeda flip-die, dois marcadores, e cerca de 65 cartas com o logótipo destes 25 anos de Pokémon.

Mas enquanto esta coleção fica em modo 'temporariamente indisponível', a verdade é que também a marca de vestuário e calçado Converse se alinha nesta onda comemorativa dos 25 anos de Pokémon. A GameSpot noticia que a principal atração da colaboração é o Pokémon x Converse Chuck Taylor All Star ‘First Partners’, que chega nuns ténis pretos, com design diferente em cada pé, apresentando como personagens animados o Bulbasaur, Charmander, Squirtle, Pikachu, Meowth, e Jigglypuff.

Entretanto, em termos de videojogos, os fãs da saga continuam a aguardar pela chegada do novo ‘Pokémon Legends: Arceus’ para a Nintendo Switch, em janeiro, ou mesmo o lançamento da edição especial da Pokébola para colecionadores.