Depois das polémicas, há quem esteja a criar mods para melhorar a experiência visual de GTA Trilogy

Podia ter tudo para triunfar junto da sua (larga) comunidade de fãs, mais que não fosse pela retrospetiva nostálgica que faz ao melhor dos jogos da trilogia de sucesso do mundo de GTA. Só que o objetivo fracassou desde início, e mal saiu aos olhos do mundo, as críticas não pararam. Grand Theft Auto – The Trilogy: The Definitive Edition somou centenas de comentários e reações negativas, e acima de tudo uma onda de gigante desilusão.

Os jogadores foram os que mais se fizeram ouvir, mostrando o desagrado quer nos sites de avaliações de videojogos, quer nas páginas e redes sociais da Rockstar Games, produtora da saga. Mas houve também muitos críticos de jogos que se alinharam nas queixas, lançando apreciações mais profundas sobre os diversos problemas desta versão remasterizada.

O jornal The Guardian falou sobre o que esta última versão de GTA podia oferecer aos seus jogadores. No meio da ideia de um projeto que pretendia fazer homenagem a vinte anos de aventuras e peripécias pelos principais locais de GTA, as fortes críticas pareceram inevitáveis, e o jogo acabou com uma classificação de apenas duas estrelas.

“Falhas gráficas, visuais pobres, e paragens aleatórias faziam parte do universo dos jogos nos anos 2000, antes dos dias dos pacotes on-line, que permitiam aos produtores e designers consertar as coisas pouco a pouco. E nós tolerávamos isso. Mas, porque é que devemos aceitar isso agora? Esta remasterização parece menos estável do que os originais da PlayStation 2. No GTA III, não consegui completar uma missão, já que a personagem estava sempre a desaparecer. Já no San Andreas, o equilíbrio de cores é uma desgraça, o que me obrigou a diminuir o contraste o máximo possível”, lê-se no artigo.

Não houve muito tempo entre as primeiras reviews à trilogia de jogos e o lançamento de um comunicado por parte da Rockstar Games, onde surgia com um pedido de desculpas pelo facto de “ter falhado o compromisso de ir ao encontro das expectativas dos fãs, que não estão satisfeitos com o resultado deste jogo. A Rockstar confirma que tem em marcha um plano para resolver as falhas e os bugs, a fim de alcançar a qualidade que toda a gente antecipava”, cita o Website Collider.

Apesar de já haver atualizações ao jogo (versão 1.03), o EuroGamer.pt revelou ontem que o lançamento do formato físico do jogo foi adiado, precisamente pelas polémicas e necessidades de correções. Mas há quem se tenha chegado à frente mais cedo, e pareça mostrar à Rockstar Games soluções mais atrativas aos jogadores.

Segundo o site IGN, alguns modders estão a apresentar atualizações autónomas ao jogo, como o caso do lançamento do projeto ‘GTA SA Project Texture Overhaul’, desenvolvido por um dos fãs de GTA, numa clara demonstração do talento tido por parte dos consumidores deste tipo de jogos.

Um Mod é, neste caso, o termo aplicado no seio dos videojogos para denominar uma modificação feita com o objetivo de atribuir diferentes formas de atuação de determinado jogo, levada a cabo pelos criadores originais, ou terceiros. Em muitos casos, quando feita por outros que não os produtores, podem ser consideradas versões piratas, que ainda assim são largamente descarregadas.

Este mod está a atribuir alterações gráficas e textuais para a versão San Andreas, sobretudo nos detalhes que mais facilmente chamam à atenção do jogador, como estradas principais, com uma nova resolução até 4K, ou texturas para areia e asfalto. Ainda assim, o criador desta atualização admite existir “muito mais trabalho para desenvolver”, já que os fãs continuam a apelidar o jogo como uma versão não devidamente concluída desta trilogia GTA.