"Spider-Man: No Way Home" tem novo trailer e antecipa o regresso de vários vilões

Anadolu Agency

Primeiro, o lançamento de um teaser oficial, que deixou os seguidores de “Homem-Aranha” demasiado ansiosos com este novo filme. E agora, eis a divulgação do trailer de No Way Home, três minutos onde se desvendam mais imagens sobre o mais recente lançamento do universo Spider-Man. O destaque parece ir mesmo para o regresso de vários vilões ao grande ecrã.

O trailer foi divulgado ontem, 17 de novembro, pela Sony, e soma já milhões de visualizações nas plataformas digitais. O filme será a próxima estreia do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU), com data marcada para daqui a um mês nas salas portuguesas. Este foi, aliás, o único filme do MCU que não foi obrigado a adiar a sua estreia.

No tão aguardado terceiro filme a solo de Peter Parker (Tom Holland), o espetador entra pelo drama que a personagem vive depois da revelação da sua identidade enquanto Homem-Aranha. Incapaz de separar a sua vida normal das realidades que enfrenta em modo super-herói, Peter busca por ajuda junto de Dr. Strange (Benedict Cumberbatch), na tentativa de fazer com que todos se esqueçam de quem ele é. Mas o feitiço corre mal, e tudo ao seu redor fica ainda mais perigoso, sobretudo com a chegada de mais personagens de outros universos ao MCU.

Percetível através do trailer, vilões como Sandman, Lizard, ou Dr. Ock marcam o seu regresso, numa missão em que devem sacrificar a vida ao tentar combater o Homem-Aranha. Peter vê-se obrigado a arranjar uma solução para este resultado, criado por ele próprio. “Começamos a receber alguns visitantes de todos os universos”, foi o aviso deixado por Dr. Strange.

Citado pelo website DigitalSpy, Tom Holland falou sobre como foi “agridoce” filmar a cena final deste filme, sem, no entanto, conseguir explicar porque sentiu tal: “É primeira vez, desde que fui selecionado para interpretar o Homem-Aranha, que não tenho um contrato assinado. É muito difícil conseguir falar, porque tinha tantas coisas para dizer, que ajudariam a embelezar o que estou a tentar explicar. Mas não posso dar spoilers, isso ia estragar o filme”, explicou Holland.

A verdade é que, depois do anúncio do novo trailer, ainda há perguntas sem resposta. Apesar de confirmados vários retornos, há outros antigos protagonistas, desejados pelos fãs, que ainda não puderam ser vislumbrados.