As novidades de outubro na SIC Radical

Rua Augusta

Ficção | 2ª a 5ª às 23:45

Na série ‘Rua Augusta’, acompanhamos a vida de Mika, uma stripper que tenta reconstruir a sua vida, depois de um passado bastante conturbado e misterioso. A jovem começa a trabalhar precisamente na Rua Augusta, uma das mais movimentadas de São Paulo.

É na discoteca ‘Love’ que Mika passa agora grande parte do seu tempo, onde consegue construir uma vida aparentemente normal e, sobretudo, afastada dos factos do seu passado.

Mas quis o destino levar Mika a conhecer Alex, filho de um poderoso empresário, e gerente de uma outra discoteca. Ao desenvolverem uma parceria, os dois traçam um relacionamento amoroso, capaz mudar a vida de Mika...

Alone S4

Reality Show | 2ª a 5ª às 23:00

Oficialmente intitulada "Alone: Lost & Found", nesta temporada pela primeira vez os participantes estiveram em pares de familiares (irmão / irmão, marido / mulher, pai / filho), com sete equipas espalhadas pela ilha.

O prémio ainda é a soma de $ 500.000, a ser dividido pelos dois.

As ferramentas de sobrevivência foram limitadas a 10 itens escolhidos no total, que foram divididos entre os membros da equipa até ao reencontro. Se um membro decidisse desistir a qualquer momento, o parceiro também era eliminado.

Só ao oitavo dia é que a primeira equipa se reuniu. Quem terá partido em busca do seu parceiro?

The Tonight Show With Jimmy Fallon (Novos Episódios)

Talkshow | 2ª a 5ª às 20:45

The Tonight Show Starring Jimmy Fallon é um late-night talk show americano apresentado por Jimmy Fallon. É a sétima versão do programa mais antigo da NBC, The Tonight Show, sendo Fallon o seu sexto apresentador. O programa também conta com a presença do narrador Steve Higgins e a banda da casa The Roots.

Gravado no Estúdio 6B do Rockefeller Center em Nova Iorque, o programa vai ao ar todas as noites e abre com o monologo típico de Jimmy Fallon, seguido por sketches e concluindo com a entrevista com o convidado e uma atração musical.

Nesta nova temporada de The Tonight Show Starring Jimmy Fallon novos convidados, momentos cómicos e satíricos, muita música e bom humor são promessas a cumprir

Taskmaster S7

Comédia | Sábados às 22:15

“Taskmaster” é o programa de comédia conduzido por Greg Davies, que juntamente com Alex Horne, reúne um grupo de cinco comediantes, desafiados a cumprirem uma série de provas que testam os limites da sua criatividade, e a própria inteligência.

A cada um dos comediantes são impostas várias tarefas, todas elas muito aleatórias, por vezes malucas, mas sempre divertidas! Desde pintar enquanto montam a cavalo, encher uma caneca de chá com as próprias lágrimas, ou fazer um videoclip para obter informações sobre um qualquer homem sueco, os intervenientes fazem de tudo para recuperarem alguns dos seus bens, previamente apreendidos pela equipa.

Na sétima temporada, é a vez de James Acaster, Jessica Knappett, Phil Wang, Kerry Godliman e Rhod Gilbert aceitarem a ronda de desafios cómicos.

Naruto S12

Anime | 2ª a 6ª às 8:00

Os episódios para a décima segunda temporada do anime série Naruto: Shippuden são baseados na Parte II para Masashi Kishimoto série de mangá 's. Foi dirigido por Hayato Date , e produzido por Studio Pierrot e TV Tokyo . A temporada segue Naruto Uzumaki controlar o poder do Nine-Tails no início da Quarta Guerra Mundial Shinobi.