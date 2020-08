As novidades de agosto na SIC Radical

Minissérie O Filme de Bruno Aleixo

Ficção/Humor

Estreia dia 2 de Agosto às 21:00 - Compacto Sábados às 21:00

A Minissérie O Filme de Bruno Aleixo, escrito e realizado por João Moreira e Pedro Santo é uma coprodução exclusiva da O Som e a Fúria coma SIC Radical.

Bruno Aleixo foi convidado a escrever um biopic sobre a sua própria vida. Carecendo de ideias, foi pedi-las aos amigos mais próximos. Reunidos num café, cada um sugere uma ideia diferente, mais ou menos biográfica.

Com: Bruno Aleixo e companhia e também Adriano Luz, Rogério Samora, José Neto, José Raposo, João Lagarto, Manuel Mozos, Fernando Alvim, Gonçalo Waddington

Ink Master USA S12

Reality Show

Estreia dia 3 de Agosto às 21:15 (duplo)

De 2ª a 5ª às 22:00

Ink Master: Battle of the Sexes é a décima segunda temporada do concurso de tatuagens Ink Master. O reality show é apresentado e julgado pelo guitarrista de Jane Addiction, Dave Navarro, e conta com os tatuados Chris Núñez e Oliver Peck como jurados regulares da série.

O vencedor recebe US $ 100.000, uma capa da revista Inked e o título de Ink Master.

A premissa desta temporada é ter duas equipas de nove artistas, divididas de acordo com o sexo, competindo até à final. Esta temporada também conta com vencedores e veteranos do Ink Master treinando as equipas em episódios individuais.

Uma batalha em que o talento não escolhe o género.

Running Wild With Bear Grylls S3

Reality Show

Estreia 7 de Agosto às 20:45

Running Wild with Bear Grylls é uma série de televisão sobre habilidades de sobrevivência, apresentada por Bear Grylls.

Em cada episódio, Grylls traz uma celebridade diferente para as suas aventuras. A equip consiste no anfitrião Bear Grylls, um produtor de histórias, dois diretores de fotografia, dois operadores de câmara e um guia de montanha.

Celebridades como Zac Efron, Channing Tatum e Ben Stiller fizeram aparições na primeira temporada do programa.

Nesta temporada os convidados são: Nick Jonas, Julianne Hough, Courteney Cox, Shaquille O'Neal, Lindsey Vonn, Mel B, Marshawn Lynch, Sterling K. Brown, Julia Roberts e Vanessa Hudgens.

A Bola Maciça S2

Ficção/Humor

Estreia 8 Agosto às 20:45

Aos sábados às 20:45

Está de volta o único noticiário que se recusa a ceder às tentações bailadeiras do sensacionalismo: A Bola Maciça.

Nesta segunda temporada, Edmundo Calcifredo (Pedro Mexia) apresenta-nos uma curadoria de 6 emissões, repartidas por 12 episódios. Nelas, são cobertos assuntos como o Caledexit, a crise imobiliária do Sulco, a Copa Mundo de Futbola no Glomerado Eslavo, e a corrida ao armamento entre a Grande União e a Nova URSS.

Os actores Hugo Simões, Luís Francisco Sousa, José Manuel Sousa e Catarina Raimundo vestem a pele das várias personagens que compõem o mundo d’A Bola Maciça, como: Maria de Jesus van Hartfeld, Haroldo José, “Gajo do Ultramar” e Quintanilha Coque. Há também lugar a toda uma gama de rubricas como “Universos Diversos”, “Prova de Fogo” de Daniel Homem-Princesa ou “Aqui Não Senhor Espião” de Saturnálio Escarro.