As novidades de julho na SIC Radical

60 Days In S3

60 Days In é uma docuseries de televisão na A & E. Internacionalmente, é conhecida como The Jail: 60 Days In e é emitida em mais de 100 outros países.

Na série, há voluntários que são encarcerados como prisioneiros disfarçados por 60 dias.

As temporadas 1 e 2 ocorreram na Cadeia do Condado de Clark em Jeffersonville, Indiana. As temporadas 3 e 4 passaram para a cadeia do condado de Fulton, em Atlanta.

Shark Tank USA S11

Shark Tank, o aclamado reality show que revolucionou o empreendedorismo nos Estados Unidos, retorna para uma 11a temporada. Nesta temporada, os Tubarões, multi-multionários e bilionários, continuam à procura dos melhores negócios e produtos nos quais pretendem investir.

Os candidatos vão ter de ser ambiciosos, inovadores e criativos se pretendem realizar o seu sonho, visto que esta pode ser a sua única oportunidade de arranjar um investimento que os possa tornar a eles milionários.

A novidade é a presença alternada de quatro novos tubarões convidados, incluindo o fundador e CEO da Stitch Fix, Katrina Lake; fundador e CEO da KIND, Daniel Lubetzky; campeã internacional de ténis e fundadora da Sugarpova, Maria Sharapova; co-fundador e CEO da empresa de genómica pessoal 23andMe, Anne Wojcicki.

Os tubarões convidados, que são ícones e pioneiros em seus respetivos campos de negócios, aparecerão individualmente ao lado de Sharks Mark Cuban, Barbara Corcoran, Lori Greiner, Robert Herjavec, Daymond John e Kevin O'Leary em vários episódios durante a temporada.

Hunted UK S1

O reality-show britânico apresenta um total de 14 participantes, agrupados numa única equipa, que são instruídos a superar um desafio comum: fugir de uma equipa de caçadores profissionais, pelas várias regiões da Grã-Bretanha, durante um período de 25 a 28 dias.

A equipa de caçadores é composta por especialistas nas áreas de investigação, polícias, hackers e pesquisadores de inteligência. Ou seja, um grupo que tem reunidas todas as condições para, facilmente, encontrar estes concorrentes fugitivos. Ainda assim, com recursos financeiros limitados, quais as estratégias que irão adotar?

E o grupo, como conseguirá manter-se escondido por tanto tempo? Quais serão os esconderijos escolhidos? E, acima de tudo, em quem poderão confiar para superarem este desafio e levarem para casa um prémio de 100 mil dólares?

Lego Masters Australia S1

A competição reúne oito duplas de concorrentes que trabalham para superar uma variedade de desafios diferentes, concentrando-se principalmente em três critérios: capacidade de contar histórias, habilidades técnicas e estética geral. Fora deste critério, os competidores têm livre controlo sobre as tarefas que desejam realizar para os desafios.

Cada equipa é eliminada até restarem três equipas para a compilação final, na qual as três últimas equipas recebem "carta verde" para escolherem o que quiserem impressionar os juízes e 250 membros do público.

A equipa vencedora da série recebe $ 100.000 AUD e um troféu Lego Masters Austrália 20XX especialmente criado para o efeito.