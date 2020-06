Os destaques de junho na SIC Radical

Lego Masters Australia S1

Reality Show/ Às Sextas às 20:50

A competição reúne oito duplas de concorrentes que trabalham para superar uma variedade de desafios diferentes, concentrando-se principalmente em três critérios: capacidade de contar histórias, habilidades técnicas e estética geral. Fora deste critério, os competidores têm livre controlo sobre as tarefas que desejam realizar para os desafios. Cada equipa é eliminada até restarem três equipas para a compilação final, na qual as três últimas equipas recebem "carta verde" para escolherem o que quiserem impressionar os juízes e 250 membros do público. A equipa vencedora da série recebe $ 100.000 AUD e um troféu LegoMasters Austrália 20XX especialmente criado para o efeito.

Taskmaster S6

Comédia / Estreia / Aos sábados às 21:45

“Taskmaster” é o programa de comédia conduzido por Greg Davies, que juntamente com Alex Horne, reúne um grupo de cinco comediantes, desafiados a cumprirem uma série de provas que testam os limites da sua criatividade, e a própria inteligência.

A cada um dos comediantes são impostas várias tarefas, todas elas muito aleatórias, por vezes malucas, mas sempre divertidas! Desde pintar enquanto montam a cavalo, encher uma caneca de chá com as próprias lágrimas, ou fazer um videoclip para obter informações sobre um qualquer homem sueco, os intervenientes fazem de tudo para recuperarem alguns dos seus bens, previamente apreendidos pela equipa.

Nesta temporada, nomes como Alice Levine, Asim Chaudhry, Liza Tarbuck, Russell Howard e Tim Vine apresentam-se como os protagonistas, em desafios que envolvem os objetos mais aleatórios, como globos de neve, patos de borracha, ou colheres de pau.

Borgen

Ficção/ Estreia / de 2ª a a 6ª às 20:15

Birgitte Nyborg chega a primeira-ministra do reino da Dinamarca. A série retrata a sua subida ao poder e segue a líder do Partido Moderado a partir do momento em que esta chega a chefe do Governo depois de um processo de negociação de coligações.

Episódio a episódio vamos assistir a todos os jogos de poder e interesse que existem dentro da política dinamarquesa e a como eles influenciam a vida profissional e pessoal de Birgitte Nyborg, tornando-se por vezes difícil para a primeira-ministra conciliá-las e fazendo com que os ideais de Birgitte sejam postos à prova ao mesmo tempo que a esta tem de cometer sacrifícios políticos e tenta manter unida a sua família, da qual faz parte o seu marido e os seus dois filhos.

Aclamada nos EUA e em vários países europeus, a série foi premiada com o prestigiado "British Academy TV Award" para melhor série internacional, com um BAFTA e um Emmy.

Romanzo Criminale

Ficção / Estreia / Domingos às 22:45 (compacto 3 episódios)

Romanzo Criminale é uma série policial italiana. A série baseia-se na história verídica da organização criminal Banda della Magliana, liderada por Libanese, Freddo e Dandi e que atormentava Roma entre os anos 70 e 90. Para além das confusões internas, o gangue terá de lidar com a máfia de Camorra e de Sicília assim como a polícia e os serviços secretos italianos, enquanto cometem crimes tais como raptos, assassinatos, venda de droga entre outras coisas, tudo com o objectivo de se tornarem os ‘Reis de Roma’.

Filmes

Miss Violence

Filme/ Estreia / 7 de Junho às 22:30

No dia do seu 11º aniversário, Angeliki salta da varanda de casa com um sorriso no rosto. Enquanto a polícia e os serviços sociais tentam descobrir a razão por detrás deste aparente suicídio, a família insiste que foi um acidente. Que segredo levou Angeliki para o túmulo? Por que razão insistem os elementos da sua família em esquecê-la e seguir com as suas vidas?

A Cuidadora

Filme/ Estreia/ 14 de Junho às 22:30

Quando Dorottya, uma ambiciosa jovem atriz húngara, assume o emprego, nada invejável, como cuidadora do outrora grande ator de teatro, Sir Micheal Gifford, os dois confrontam-se de imediato. Ele, cheio de pena de si próprio e rabugento; ela, teimosa e frontal, como ninguém mais se atreve. Para surpresa de ambos, oposição e luta era exatamente do que eles precisavam.

Impulsionado por brigas e pelo amor de ambos por Shakespeare, o seu relacionamento é vivo e cada um encontra no outro uma inspiração.