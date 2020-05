'Curto Circuito' regressa a estúdio

Telefone, Skype e redes sociais serão os canais privilegiados para que a interatividade regresse ao ‘Curto Circuito’. Uma emissão conduzida por Joana Miranda e Maria Dominguez com a participação de Pedro Durão, Luana do Bem, os D.A.M.A e da Beatriz Leonardo.

É o regresso ao estúdio dois meses depois do confinamento. O ‘Curto Circuito’ continuará, no entanto, a apresentar na SIC Radical a sua Home Edition, uma edição totalmente produzida em casa dos apresentadores e que tem contado com convidados muito especiais.

Podem seguir o ‘Curto Circuito’ na SIC Radical a partir desta sexta feira pelas 16h30 em direto, aos sábados pelas 13h30, na versão Home Edition, e aos domingos pelas 10h30 numa emissão gravada.

Podem acompanhar todas as notícias e conteúdos no Curto Circuito no site oficial da SIC Radical em http://sicradical.pt e através dos canais oficiais do programa no Twitter, Facebook e Instagram.

O programa encontra-se a preparar a sua programação de Verão, um pouco diferente do habitual por força das circunstancias relacionadas com a pandemia que obrigou já ao cancelamento dos Festivais de Verão onde a equipa do programa iria marcar presença.

