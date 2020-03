Os destaques de março na SIC Radical - Séries

Séries

Kitchen Nightmares Brasil S1

Reality Show | Sábados às 22:30

“Kitchen Nightmares Brasil” é a versão brasileira do aclamado programa televisivo de Gordon Ramsay, que tem o propósito de salvar vários restaurantes que estão à beira da falência, muito em especial fruto da desordem e caos em que se encontram os vários espaços, agora alvos de intervenção. O programa é conduzido por Érick Jacquin, um chef de cozinha francês, mas há muito ligado ao Brasil, onde já esteve à frente dos mais consagrados restaurantes do país. Antes de apresentar este ‘Pesadelo na Cozinha’, o chef foi o rosto de outros programas televisivos, entre os quais se destaca “Masterchef Brasil”. Na primeira temporada deste programa, Jacquin mostra a realidade difícil de 13 restaurantes, quase todos em São Paulo, e as suas tentativas de revitalizar os respetivos negócios, sempre com ar duro e crítico sobre o trabalho dos seus proprietários. A segunda temporada do reality show faz uma visita a outros sete restaurantes, mantendo os mesmos objetivos.

Naruto

Anime - Em Março

Naruto é uma criança que vive em Konoha, a vila ninja do País do Fogo. Quando ainda bebé, Naruto teve um youkai - que na crença japonesa representa um monstro - aprisionado no seu corpo o Bijuu chamado Kyuubi, pelo Yondaime Hokage, para salvar a Aldeia da folha. Desde então, Naruto é visto por muitas pessoas como um monstro, não só pelos familiares das pessoas mortas pela Kyuubi, mas também por pessoas que sofrem com as suas traquinices. Incompreendido, Naruto sonha em se tornar um ninja poderoso, e ser nomeado Hokage, para assim poder ser reconhecido por todos.

Shark Tank Australia S2

Reality Show | Estreia 5 Março às 00:00

2ª a 5ª às 00:00

‘Shark Tank Australia’ é a versão australiana do programa televisivo que envolve um grupo de empreendedores, que se apresentam a um painel de renomeados investidores multi-milionários (conhecidos pelo apelido de ‘tubarões’). O objetivo passa por demonstrarem as suas intenções de negócio com os respetivos tubarões, de produtos que os próprios desenvolveram de forma autónoma. Cada empreendedor deve ter a máxima capacidade de convencer os tubarões de que a sua proposta é a melhor de todas, depois de um forte escrutínio por parte do painel de investidores. Cada ‘tubarão’ tem a oportunidade de fazer outra proposta ou mesmo uma contra-proposta, numa tentativa de testarem as melhores escolhas de cada empreendedor. No final, nem todos conseguem granjear o sucesso de fazer negócio com um dos tubarões

Ninja Warrior UK S2

Desporto | 2ª a 6ª às 19:30

Agora na versão britânica, Ninja Warrior UK reúne vários concorrentes na mais difícil prova de obstáculos físicos alguma vez criada para televisão. O desafio procura um grupo de participantes corajosos o suficiente para testarem todos os seus limites em difíceis etapas de força e perícia. Na primeira temporada do programa, um total de 250 participantes foram admitidos a enfrentar uma variedade de desafios físicos, repletos de obstáculos e dificuldades, ao longo de várias etapas de assalto. Os concorrentes que ultrapassarem os vários patamares, e com o menor tempo possível, ganham a qualificação para as semifinais e para a final da competição. Só um será coroado o vencedor com o título de ‘Ninja Warrior UK’ do respetivo ano.

Gordon Ramsay’s 24 Hours to Hell and Back

Reality Show | Estreia 14 de Março às 21:00

Sábados às 21:00

Neste reality show Gordon Ramsay mostra as suas viagens pelos Estados Unidos, visitando os restaurantes no seu camião Hell On Wheels de 21 metros de comprimento que se desdobra numa cozinha móvel de alta tecnologia, onde os chefs recebem formação. No início, uma equipa é enviada para inspecionar secretamente o restaurante, com Ramsay eventualmente indo disfarçado entre o grupo. Em seguida, Gordon tenta resolver os problemas e dar nova vida a cada restaurante treinando a equipa e renovando a ementa, culminando num relançamento do restaurante com uma grande reabertura ao público após extensas reformas. O que torna tudo isto ainda mais emocionante? Tudo isto é feito… em apenas 24 horas!