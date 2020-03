As novidades de março na SIC Radical - Cinema

Cinema

Outubro/Novembro

Estreia a 8 de Março às 23:00

Num velho hotel de uma pequena localidade dos Alpes austríacos mora um homem idoso com a filha Verena e a família dela. Décadas antes, quando a esposa dele ainda era viva, o negócio prosperava e o lugar estava cheio de vida. Hoje, com o hotel fechado, tudo lhes parece demasiado grande. Sonja, a filha mais nova, é uma actriz bem-sucedida, que vive na grande cidade e que raramente os vem visitar. Num dia de finais de Outubro, o velho senhor tem um ataque cardíaco, que o deixa acamado. Com a enfermidade do pai, Sonja regressa ao hotel, onde pretende ficar algum tempo até à sua recuperação.

Pixadores

Estreia 15 de Março às 23:00

Djan, William, Biscoito e Ricardo. Estão desempregados ou fazem biscates para sustentar as famílias. Vivem para a pixação, uma forma única de arte urbana, originária de São Paulo. Os pixadores escrevem mensagens enigmáticas nos lugares mais inacessíveis que encontram, como, por exemplo, em edifícios altos. Expressam a sua revolta contra a sociedade, com os seus slogans pintados nas paredes da cidade, à noite. Um convite surpresa para o grupo apresentar o seu trabalho enquanto artistas na Bienal de Berlim, muda as suas vidas. Entram num outro mundo, um mundo que passaram anos a ridicularizar e a atacar. Precisam de obter documentos de identificação para poder viajar. Rapidamente se apercebem que o convite para a Bienal de Berlim está repleta de termos e condições que desaprovam.

O Terceiro Assassinato

Estreia 22 de Março às 23:00

O advogado principal Shigemori assume a defesa do suspeito de assalto e assassinato, Misumi, que cumpriu pena de prisão por outro assassinato há 30 anos. As hipóteses de Shigemori ganhar o caso parecem baixas – o seu cliente admite livremente a culpa, apesar de enfrentar a pena de morte se for condenado. À medida que aprofunda o caso, enquanto ouve os testemunhos da família da vítima e do próprio Misumi, Shigemori, uma vez confiante, começa a duvidar se o seu cliente é, de facto, o assassino.

Quando Se Tem 17 Anos

Estreia 29 de Março às 23:00

Damien, de 17 anos, vive com a sua mãe Marianne, enquanto o seu pai se encontra ausente numa missão militar. Na escola, é vítima de bullying por parte de Thomas, o filho adoptivo de agricultores locais. No sentido de ajudar a mãe de Tom, que se encontra doente, Marianne oferece-se para acolhê-lo. Forçados a morar juntos, a tensão entre os dois jovens torna-se cada vez mais palpável...