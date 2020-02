Ninja Warrior UK T1

Agora na versão britânica, Ninja Warrior UK reúne vários concorrentes na mais difícil prova de obstáculos físicos alguma vez criada para televisão. O desafio procura um grupo de participantes corajosos o suficiente para testarem todos os seus limites em difíceis etapas de força e perícia. Na primeira temporada do programa, um total de 250 participantes foram admitidos a enfrentar uma variedade de desafios físicos, repletos de obstáculos e dificuldades, ao longo de várias etapas de assalto. Os concorrentes que ultrapassarem os vários patamares, e com o menor tempo possível, ganham a qualificação para as semifinais e para a final da competição. Só um será coroado o vencedor com o título de ‘Ninja Warrior UK’ do respetivo ano.