Cinema - Estreias SIC Radical

O Verão de Sangaile

Filme - Estreia 16 de Fevereiro às 23:00

A jovem Sangaile (Julija Steponaitytė), de 17 anos, é fascinada por aviões de acrobacia. Ela conhece Auste (Aistė Diržiūtė), uma rapariga da idade dela, no Verão durante um espetáculo de aeronáutica. Sangaile permite que a nova amiga descubra os seus mais íntimos segredos e no meio do caminho cresce um amor adolescente. E Auste acaba por se tornar a única pessoa que realmente incentiva Sangaile a voar.

O Verão de Sangailé - (Trailer PTPT)

A Cuidadora

Filme - Estreia 23 de Fevereiro às 23:00

Quando Dorottya, uma ambiciosa jovem atriz húngara, assume o emprego, nada invejável, como cuidadora do outrora grande ator de teatro, Sir Micheal Gifford, os dois confrontam-se de imediato. Ele, cheio de pena de si próprio e rabugento; ela, teimosa e frontal, como ninguém mais se atreve. Para surpresa de ambos, oposição e luta era exatamente do que eles precisavam. Impulsionado por brigas e pelo amor de ambos por Shakespeare, o seu relacionamento é vivo e cada um encontra no outro uma inspiração.