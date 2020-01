mais sobre

No penúltimo programa da série 1 de Love Island UK, os ilhéus tiveram de partilhar votos de afeto e amizade para com o seu par... no entanto, Jon elevou a fasquia e partilhou votos de casamento. Jon e Hannah são oficialmente noivos. Será amor ou "estratégia de jogo"? Será suficiente para ganharem os 50.000€?