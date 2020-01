Kobe Bryant morre em acidente de helicóptero

Sean M. Haffey

O antigo jogador da equipa dos Lakers Kobe Bryant, da NBA, morreu este domingo, 26 de janeiro, na sequência de um acidente de helicóptero em Calabasas, no estado norte-americano da Califórnia.

Um incêndio terá estado na origem do acidente. A notícia é avançada pelo TMZ, site especializado em celebridades e entretenimento. Em poucas horas, várias celebridades partilharam fotos do antigo atleta com mensagem de apoio e pesar.

Kobe Bryant tinha 41 anos.