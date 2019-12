A Ilha dos Amores - Estreia dia 10

Love Island é o programa que junta um grupo de concorrentes bastante heterogéneo, que parte para uma aventura numa villa em Maiorca, vivendo isolados e afastados do resto da sociedade, sempre debaixo de uma constante videovigilância.

Para conseguirem sobreviver na ilha, os participantes têm de criar conexões com os restantes habitantes de outra ilha. São formados casais entre os concorrentes e, ao longo das várias semanas do desafio, os novos pares têm de decidir de que forma mantêm a sua estratégia de jogo: continuar a relação criada na primeira semana, ou trocar de parceiro. Quem se mantiver solteiro é eliminado do jogo.

O casal que conseguir durar mais tempo em jogo é o vencedor, recebendo um prémio no valor de 50 mil libras. O reality-show conta com apresentação de Caroline Flack e narração de Iain Stirling.